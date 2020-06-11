إحداها تحولت قطعة خردة.. اصطدام 3 سيارات على طريق الطرفاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد طريق الطرفاية جنوب محافظة الجيزة، مساء الخميس، حادث تصادم بين 3 سيارات إحداها أجرة تحولت إلى قطعة خردة.

تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المُشار إليه.

وانتقلت قوة من فرقة العياط والبدرشين إلى محل الواقعة ترافقها سيارات الإسعاف لنقل المصابين، في الوقت الذي يعكف رجال الشرطة على معاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.