بعد يومين من إخلاء سبيلها.. لماذا أعادت النيابة العامة حبس حنين حسام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أنها أعادت حبس المتهمة حنين حسام، أحد مشاهير تطبيق التيك توك، بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عن فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة، فيما أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية مع مودة الأدهم و3 آخرين.

وذكرت النيابة أن أحد المتهمين الثلاثة أخفى عنها دليلاً داخل أجهزة حنين حسام المضبوطة، متمثلًا في فيديوهات ومجموعات مراسلة وبرامج بدون تصريح جهاز تنظيم الاتصالات، لمساعدتها في الفرار من العدالة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

والغرض من إدارة أحد المتهمين الثلاثة برامج بدون تصريح استخدامها في تسهيل ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، بواسطة فيديوهات حنين حسام.

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واتهمت النيابة العامة الفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين.

وأكدت النيابة أنها تستكمل تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ للمتهمين من جرائم الاتجار في البشر.

وكانت غرفة المشورة أيدت يوم الثلاثاء إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، قبل أن تعيد النيابة حبسها من جديد بعد ظهور أدلة جديدة.