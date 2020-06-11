أخبار مصر | جراحة عاجلة وتعافي مصابين بكورونا.. أبطال المستشفيات التعليمية يسطرون ملاحم يومية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 10:12 مساءً - انت الان تقراء خبر جراحة عاجلة وتعافي مصابين بكورونا.. أبطال المستشفيات التعليمية يسطرون ملاحم يومية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جراحة عاجلة لمصاب بكورونا بمستشفى الساحل التعليمي

اول حالة ولادة لمصابة بكورونا بمستشفى شبين الكوم التعليمي

تعافى 3 مصابين جدد وخروجهم من مستشفى سوهاج التعليمي

إجراء جراحة عاجلة لمصاب بكورونا بمستشفى الساحل التعليمى وانقاذ حياته

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام الفرق الطبية بمستشفيات الهيئة بالعديد من التدخلات الجراحية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها بما يشمل كافة التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوى على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب بما يشمل اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية الطاقم الطبي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمي، أن أحد المرضى المحتجزين بالمستشفى كحالة كورونا ايجابية بدء يشكو من آلام مبرحة وبعد الكشف تبين وجود التهاب حاد وغرغرينا بالزائدة الدودية تستدعى التدخل الجراحى العاجل وقام بإجراء الجراحة فريق طبى متميز من كوادر المستشفى، مضيفًا ان حالة المريض مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية على مدار الساعة.

وقال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن اليوم تم خروج ثلاث حالات جديدة بعد تعافيها حيث كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 15 يوم نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.

وأضاف: من ضمن الحالات التى تعافت هي حالتي أب وأم خروجوا اليوم بعد أن خرج أبنائهم الثلاثة أول أمس وهذا من الأمور الإيجابية التى رفعت الروح المعنوية لباقى المرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى، أن المستشفى شهدت اليوم أول حالة ولادة قيصرية لأحد المصابات بفيروس كورونا المستجد والمحتجزة بالمستشفى وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز، مشيرًا، تخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.