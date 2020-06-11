شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة مكافحة الذباب وناقلات الأمراض وتطهير مبنى مديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مديرية الصحة بشمال سيناء عملها في مكافحة الذباب وناقلات الأمراض، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.. علاوة على تطهير بعض المنشآت.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة أن وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى استمرت في تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.. حيث تم استخدام المبيدات اللازمة في المكافحة وردم البرك والمستنقعات إلى جانب تغطية محطات الصرف الصحى ورش المبيدات لمكافحة الحشرات.

ومن جهة أخرى.. واصل فريق الوحدة تطهير وتعقيم المنشآت في مواجهة فيروس كورونا.. حيث تم تطهير وتعقيم مبنى مديرية الصحة.

وأشار إلى أن عمليات الترصد الحشرى ومكافحة الذباب والبعوض والقوارض مستمرة.. إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.