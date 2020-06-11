شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة راعي دير القديسين بالطود بكورونا أثناء «الصلاة على المنتقلين» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن إصابة القس «بيشاي نعمان» راعي دير القديسين بالطود، بفيروس كورونا، وحدث ذلك أثناء الصلاة على المنتقلين وهو طقس روحي لايمكن منعه، مؤكداً أنه يقضى حالياً العزل المنزلى لحين الشفاء من الفيروس.

وأشار القمص صرابامون في بيان له إلى أن «القس بيشاي يقضى الحجر المنزلي بدير القديسين، تحت رعاية الأنبا يوساب وإشراف الأطباء، مؤكدًا أن هذا المرض ليس عارا أو أمرا مشينا ويجب أن يُقابل بشجاعة ومنهج علاجي سريع.

وأشار إلى أن الكثيرين أُصيبوا بالمرض ويُخفون ذلك وينقلون المرض للآخرين وبذلك يفقدون حياتهم، موضحا أن القس المصاب بصحة جيدة والمرض تحت السيطرة والأمور في تحسن مستمر.

وأضاف أن «جميع تحاليل الآباء الكهنة وعائلاتهم والعاملين بالدير سلبية، ويتم تعقيم وتطهير جميع مناطق الدير اولا بأول وتنفيذ كافة القواعد والإجراءات الاحترازية والوقائية».