شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من مكاتب الصحة في محافظة البحيرة، زحاما شديدا من جانب أولياء الأمور وخاصة الأمهات، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، خصوصا في مركزى دمنهور والمحمودية.

وتداول عدد من مستخدمي «فيس بوك» بمحافظة البحيرة صورا لمكاتب الصحة بمركزى دمنهور والمحمودية، تظهر الزحام الشديد من المواطنين، لتطعيم أبنائهم من مرض شلل الاطفال، بدون أي مراعاة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة

زحام شديد فى مراكز تطعيم شلل الأطفال فى البحيرة