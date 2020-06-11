شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: زيادة معدل إصابات كورونا بشكل أفقي أمر جيد ويمكن التعامل معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه لا يمكن التقليل من الجهود التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بشأن مواجهة أزمة كورونا، موضحًا أن التقييم النهائي سيكون بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار «تاج الدين»، خلال هاتفيمع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إلى أن الدولة المصرية قامت بدور كبير في مواجهة الأزمة وتداعياتها، حيث كان هناك تخطيط مدروس لإدارة الأزمة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن زيادة معدل الإصابات بشكل أفقي أمر جيد، ويمكن التعامل معه، منوهًا بأن انتهاء أزمة كورونا سيستغرق وقتًا، ولكن سيكون عدد الاصابات أقل، منوها بأن عند الوصول إلى عدد ثابت من الإصابات لفترة ثم بدأ مؤشر الإصابات في الانخفاض حينها نعرف أننا قد وصلنا لمرحلة الذروة.