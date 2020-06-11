شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ليس لدينا أي نقص في أدوية البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن سبب عجز بعض الأدوية من الصيدليات خاصة الأدوية المتعلقة بالبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، يرجع إلى قيام الكثير من المواطنين بشراء هذه الأدوية وتخزينها في المنزل.

وتابع «غنيمة»، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن وزارة الصحة طلبت من شركات الأدوية زيادة ضخ الأدوية الناقصة من الصيدليات مثل الزنك وفيتامين سي خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ليس لديها أي نقص من الأدوية الخاصة بالبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وتوفرها للمرضى مجانًا.

وذكب أن هناك مشكلة في توصيل المعلومات للمواطن، منوها بأن 30% من الوفيات بسبب فيروس كورونا توفوا قبل الوصول للمستشفيات أو بعد الوصول بوقت قصير.

وأعلن «غنيمة»، أنهم أصدروا قرارا اليوم بتشكيل فريق دعم خدمات المرضى في المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الكورونا.

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