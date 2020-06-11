جامعة الإسكندرية تنعى محسن عادل: أفضل من قدم تحليلات اقتصادية لعلاج آثار كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفى محسن عادل عضو مجلس كلية التجارة في جامعة الإسكندرية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونائب رئيس البورصة المصرية السابق متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». ونعت جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى الفقيد كما نعت كلية التجارة ومجلس إدارتها ومنتسبيها «عادل». ونعى الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية ورئيس مجمع العلوم الانسانية والاجتماعية محسن عادل قائلاً: مات أفضل من قدم تحليلات اقتصادية عن كيفية العلاج الاقتصادي لآثار أزمة كورونا المستجد.. سبحان الله رغم اهتمامه بكيفية تقديم العلاج الاقتصادى لآثار الفيروس إلا أنه مات نتيجة إصابته به. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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