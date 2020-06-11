استقبال 12 رحلة استثنائية لإعادة المصريين من ثلاثة دول

قام مطار القاهرة الدولي باستقبال حوالي 12 رحلة استثنائية من أجل إعادة شركات طيران آتية من كلاً من المملكة العربية السعودية وأزبكستان من أجل إعادة حوالي 2093 مصري من الأشخاص العالقين في الدول الأخرى ويعتبر ذلك تبعاً للقرارات التي قامت الحكومة باتخاذها بعد ما تم تعليق الطيران في جميع المطارات المصرية منعاً لانتشار فيروس الكورونا.

وأكدت مصادر من مطار القاهرة الدولي أن مطار القاهرة يقوم باستقبال ثمانية رحلات من الكويت والسعودية وأزوبكستان كما أنه أيضاً تم استقبال رحلة لطيران الجيزة آتية من الكويت تحتوي على 160 راكب وإعادة ثلاثة رحلات من المملكة العربية السعودية تحمل 525 مصري.