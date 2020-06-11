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وزير التعليم العالي: تفاصيل جهود المستشفيات في مواجهة الكورونا

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قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في التعرف على جهود المستشفيات الجامعية ودورها في مكافحة فيروس الكورونا بالتحديد ما يتعلق بالكسف والعلاج والعزل ويشمل ذلك التجربة في إقامة مستشفى ميداني لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي وجاء ذلك الأمر بالتعاون مع إدارة الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

قام الوزير بالعمل على عرض جميع الإجراءات الوقائية التي من المفترض اتباعها أثناء امتحانات طلاب السنوات النهائية الجامعية سواء كانت الامتحانات نظرية أو كانت الامتحانات علمية أو شفوية وسيتم ذلك الأمر بمجرد أن تنتهي فترة تعليق الدراسة فأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع جميع الوزراء لمناقشة الأمر على مستوى الدولة بشكل إجمالي.

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