أخبار مصر

افتتاح المتاحف في بداية شهر يوليو

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قام الأمين العام المجلس الأعلى للآثار في وزارة السياحة والآثار الدكتور مصطفى وزيري بالتأكيد على أنه تم إعطاء مستأجري جميع الكافيتيريات والبازارات في المتاحف والمواقع الأثرية نسبة 50% على قيمة الإيجار وذلك عن شهر مارس السابق في حالة استئجار الأزمة وأنه تم العمل على تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد في تصريحات خاصة به أنه سيتم الحفاظ على جميع العمالة السياحية وأنه لم يتم تسريح أي عامل حتى الآن وأكد أن فندق الغردقة هو أول فندق سيتم فتحه مع إعادة السياحة الخارجية وأكد أن الافتتاحات ستكون بشكل متوالي وسيتم فتح المتاحف في بداية شهر يوليو مع إعادة السياحة في الخارج.

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