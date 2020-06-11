مشاريع وافقت عليها الحكومة خاصة بالبترول والغاز

قام مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع خاصة بقوانين اتفاقيات التزاميه بترولية من أجل البحث عن كلاً من البترول والغاز والقيام باستغلالهم وهذه المشاريع تحتوي على حوالي ثمانية اتفاقيات خاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في مناطق كلاً من (نرجس البحرية – شمال الضبعة البحرية – شمال سيدى برانى البحرية – شمال السلوم البحرية – شمال العامرية – شمال رأس كنايس البحرية – شمال مارينا البحرية – شمال كليوباترا البحرية) بالبحر المتوسط.

كما أن هناك ثلاثة اتفاقيات خاصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في جميع القطاعات قطاع رقم 1 و3 و4 في البحر الأحمر وهناك اتفاقية أيضاً خاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول وذلك في منقطة شرق أبو سنان في الصحراء الغربية.