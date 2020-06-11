أهم تكليفات الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء اجتماع مع كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والداخلية والصحة والسكان ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجية الطبية.

وتناول هذا الاجتماع جميع الإجراءات الوقائية التي قامت الحكومة باتخاذها من أجل مكافحة انتشار فيروس فجميع القطاعات الطبية تعمل جاهدة طوال الفترة الحالية والمستقبلية في التجهيز لإعداد امتحانات الثانوية العامة كما أن الرئيس طالب على البحث على إيجاد الطريقة الصحيحة للتعاون المشترك بين وزار ة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص من أجل تسخير جميع المنشآت في الدولة لتسهيل جميع الأمور على المواطنين.