تعديل وزير السياحة لسيناريو عرض القاعة المركزية في متحف الحضارة

قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بعمل الكثير من التعديل في سيناريو العرض المتحفي المتعلق بالقاعة المركزية في المتحف القومي للحضارة في الفسطاط وأماكن في بعض الفتارين في القاعة وهذا الأمر يزيد من إبراز محتوى العرض.

قام وزير السياحة والآثار بعمل اجتماع مع أثرين ومرممين المتحف وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي فتم مناقشة الكثير من الاستعدادات الجارية متعلقة بعملية نقل جميع المومياوات الملكية من المتحف المصري أي يتم تحريرها في موكب ملكي ضخم كبير وسيتم عرضها بطريقة مخصصة لها فقط في المتحف وأوصى على الاستمرار في العمل بشكل سريع من اجل الانتهاء من جميع الأعمال في وقت سيتم تحديده لها.