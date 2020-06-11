الإدارة المركزية للحجر الزراعي: حدوث ارتفاع في الصادرات الزراعية

قام تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي بالكشف على أن حجم الصادرات الزراعية في مصر في تزايد مستمر حيث وصلت إلى ثلاثة ملايين و226 ألف و150 طن من جميع المنتجات الزراعية وذلك في النصف الأول من عام 2020 وتضم قائمة الصادرات الزراعية هذه الفترة كلاً من الموالح والبطاطس والبصل والعنب والرومان والثوم والمانجو والفراولة والفاصوليا والجوافة والخيار والفلفل والباذنجان.

وأكد أيضاً أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح وصل إلى مليون و354 ألف طن كما أنه تم تصدير حوالي 627 ألف و588 طن فاستطاعت البطاطس أن تحتل المركز الثاني من البطاطس بعد الموالح كما أنه تصدير البصل وصل إلى 240 ألف و89 طن للبصل.