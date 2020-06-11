الاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة

قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس المتوقعة في يوم الأربعاء فتوقعت أن الجو سيكون حار للغاية في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيكون معتدل في كلاً من السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وسيكون حار في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وحار للغاية في جنوب الصعيد.

كما أنها توقعت أنه من المفترض أن يكون الطقس بارد للغاية في كلاً من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الغربية ومن المفترض أن يكون لطيف في جنوب وشمال الصعيد ويذكر أن معظم البلاد يتعرض لامتداد منخفض الهند الموسمي وأن البلاد من ناحية الشمال تتعرض لامتداد العروض الوسطى على البحر المتوسط.