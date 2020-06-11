معلومات عن تطوير النظام الضريبي

قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بعرض جهود تطوير النظام الضريبي والتي تحتوي على عدد من الإجراءات التي تعمل على تسهيل وبناء قواعد البيانات وتسهيل السداد وذلك لتوفير بيئة عمل جيدة تعمل على تنمية قدرات العنصر البشري والعمل على تجديد الهيكل التنظيمي الخاص بمصلحة الضرائب علاوةً على ذلك تطوير جميع التشريعات الخاصة بالضرائب.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد محيط واحتوى هذا الاجتماعي على متابعة جهود وزارة المالية من أجل العمل على تطوير هيئة الضرائب بالتحديد الأمور المتعلقة بتسوية المنازعات الضريبية مع جميع الممولين مع إمكانية تطبيق آليات التحصيل الإلكتروني.