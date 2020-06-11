أخبار مصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط وقام السفير المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي أن هذا الاجتماع شمل الكثير من الجهود التي تعمل على تطوير منظومة الضرائب بالتحديد بما يتعلق مع تسوية المنازعات الضريبية.

وفي هذا المجال قام الرئيس بزيادة الجهود الآتية من أجل تطوير المنظومة الضريبية ويتم التوسع في تطبيق جميع الأنظمة الإلكترونية التي بناءً عليها يتم إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة وطالب الرئيس منهم أن يزيدوا من الجهود للقضاء نهائياً على المنازعات الضريبية التي منها إدارة موارد الدولة الخاصة بالصالح العامة وتصليح الأمور مع الممولين.

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