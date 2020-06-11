فيديو.. أحمد كريمة يواجه الأسئلة الصعبة - 7X7

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج 7×7، تستضيف الإعلامية نشوي الشريف، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، في حوار يتحدث فيه عن كثير من الفتاوى المثيرة خلال الفترة الماضية .. ورأيه حول الكثير من القضايا الدينية والمجتمعية، وما أثير حول ان كورونا عقاب ألهي للعالم ، وتفاصيل آخرى يجيب عنها في حواره Advertisements ويذاع برنامج 7×7 أسبوعيا وتقدمه الإعلامية نشوى الشريف، وهو برنامج حواري يتيح للجمهور المشاركة في الحوار وإرسال أسئلتهم للبرنامج مكتوبة أو مصورة بالصوت والصور، ويعتبر برنامج 7×7، من تقديم نشوي الشريف، وإعداد محمود العمري وأحمد عرفة، ورئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى، وإخراج شادي أبو الحسن.

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