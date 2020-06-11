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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تضبط تشغيلة قطرة عيون غير صالحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بضبط التشغيلة تحت رقم (19B21BB) لقطرة العيون "Tobradex sterile ophthalmic suspension".
وقالت هيئة الدواء إن التشغيلة بتاريخ انتهاء صلاحية يناير 2021، حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من شركة نوفارتس فارما.
ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة للمستحضر: العبوات الأصلية زجاجة القطارة أصفر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، أما العبوات المغشوشة أكبر في الحجم واختلاف في شكل الغطاء، ولا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات الأصلية، بينا توجد كلمة فارما أسفل الزجاجة بالعبوات المغشوشة.
الصيدلة ، هيئة الدواء، قطرة عيون ،
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