شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بنك الدم المركزى: رصدنا سوقا لتجارة "البلازما" على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنك الدم المركزى بوزارة الصحة، أن صرف البلازما يتم طبقا لفصيلة الدم ولكن لا يشترط أن تكون موجب أو سالب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: الأمور واضحة لجميع الأطراف من بداية تشجيع المتعافين للتبرع بالبلازما وأماكن التبرع ونزل بيان بالعناوين وأرقام التليفونات ونفس الصورة كانت واضحة فى صرف البلازما والتعامل مع حالات المستشفيات الحكومية وخصوصا مستشفيات العزل، وكان لابد من قاعدة بيانات لمتابعة المريض وأفضل طريقة هى التعامل مع المستشفيات الحكومية .

وتابع: ليس صحيحا أن البلازما لا نرسلها للمستشفيات هناك حالات أخدت البلازما فى بوسعيد وبنى سويف والمنيا ونرجو من المستشفيات إبلاغنا بالحالات التى تحتاج للبلازما وهى الحالات ما قبل الجهاز التنفسى، والبلازما تعتبر عامل مساعد للبروتوكول وتساعد على زيادة المناعة الخاصة بالمريض، وأعلنت وزية الصحة أن أعداد المتبرعين وصل إلى 45 متبرعا.

وأكمل: رصدنا سوق تجارة البلازما على السوشيال ميديا وهناك من يأتى متبرع ويقول إنه يريد التبرع لأحد أقاربه المصابين.