شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار الخليج 365: شروط الاعتذار عن لجان الثانوية العامة.. واتحاد الكرة يدرس موعد استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم لكم الخليج 365 إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

قدمت الزميلة شروق وجدي، نشرة الأخبار من صالة تحرير اليوم السابع، وذلك من أعداد الزميل أحمد عبد الهادى ، واستعرضت فيها أهم الأخبار على الساحة المصرية والعالمية.

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

بدأت الزميلة، النشرة باستعراض ، قرارات الحكومة التي أعلنت عنها اليوم باستمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساءوحتى الرابعة صباحا، اعتبارا من الأحد القادم، وحتى الثلاثاء 30 يونيو، بجانب مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهىالعمل بها فى السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء.

كما أعلنت الحكومة، تقسيم العمالة ولكل وزير اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لوزارته، وإستمرار غلق الشواطئ والمتنزهاتالعامة حتى نهاية الشهر الحالى والسماح للنوادى الرياضية بتلقى اشتراكات أعضائها اعتبارا من 15 يونيو الحالى وحتى 30 يونيو، ودراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى واتباعإجراءات الوقاية.

وبدء السياحة والطيران فى المحافظات الساحلية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو، مع عقد امتحانات الثانوية العامة فىموعدها مع الشروط والإجراءات المتفق عليها،وأوضحت الحكومة، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أكدت أن كل دولة تعمل فىهذه الأزمة طبق ظروفها التى قد لا تتفق بالضرورة مع دولة أخرى، ولكن الثابت والمؤكد هو ضرورة اتباع الإجراءات الخاصةبالإجراءات الصحية وهى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية وغيرهامن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

التعليم تعلن مقرات قبول الاعتذارات من المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية

واستعرضت الزميلة ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية،للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسىالحالى 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلكالمشاركين فى تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروطالقانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

سلاح الجو الليبى يستهدف موقعا للميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك شرق مصراتة

كما جاء في نشرة أخبار اليوم السابع، ما أكده الجيش الوطنى الليبى عن تواصل العمليات الجوية من قبل سلاح الجو الذىاستهدف صباح اليوم الخميس من خلال أربع طلعات جوية مواقعا لتمركزات الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأتراك فى منطقةالسدادة شرق مدينة مصراتة.

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وزارة الصحة تعلن عن إطلاق خدمة التبرع بالدم بالتعاون مع فيسبوك

واستعرضت النشرة ، ما تم اعلانه من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدمالقومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرقالأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازماالدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر علىعدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

CNN: طرح500 ألف جرعة من "ريميديسيفير" لعلاج كورونا فى أكتوبر ومليون فى ديسمبر

وعن الجانب العالمي عرضت نشرة اليوم السابع ،ما قاله موقع "CNN" الإخبارى، إن إمدادات الحكومة الأمريكية الحالية مندواء" ريميديسيفير "، ستتوقف يوم 29 يونيو من الشهر الجارى، وهو الدواء الوحيد المعروف للعمل ضد فيروس كورونا Covid-19، حسبما قال الدكتور روبرت كادليك، مسئول في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، لشبكة" CNN".

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: من مات بـ كورونا يدخل فى نطاق الشهداء بشروط

وتضمنت النشرة، أجابة لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليها يتعلق بالموت بفيروس كورونا، هليدخل بشكل عام من قبيل الأمراض التى تدخل فى نطاق الشهادة؟ وهل يشترط أن يسبق ذلك بنية الشهادة؟ فقالت: إن من ماتبهذا الفيروس نحتسبه عند الله من الشهداء بنص أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم، و قد بشرهم النبي بهذه البشرى لمايلاقونه من ألم شديد، وقسوة الألم عند الموت فأعد الله لهم منازل الشهداء و ثوابهم.

واستشهدت اللجنة بما روى الشيخان عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: بِالطَّاعُونِ، قَالَتْ: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

اتحاد الكرة يدمج لجنتى الأخلاق والانضباط فى اللائحة الجديدة

واوضحت الزميلة خلال النشرة ، ما قررته اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعاتمع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الأقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورىالحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وعالميا كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، أنه سيتخذ على الأرجح خلال الأسبوع قرارا يتعلق بكيفيةإقامة المباريات المتبقية فى موسم دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى للعبة الشعبية بعد توقف المنافستين فى مارس الماضىجراء تفشى فيروس كورونا المستجد سريع العدوى حول العالم، وقال اليويفا فى بيان، إن اللجنة التنفيذية ستجتمع عن بعدومن خلال تقنية الفيديو فى 17 يونيو الجارى، وإن جدول الأعمال سيتضمن "بحث مستقبل مباريات دور 16 وما بعدها ومايتصل بهذه الأمور" على مستوى البطولتين.

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

وانهت الزميلة نشرتها عن تنبؤ حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة، الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالةالجو وانخفاض الدرجات نسبيا، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من يوم الأحد المقبل أن تنخفضالدرجات على أغلب الأنحاء وتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة.

اما عن طقس الأحد المقبل فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلاوأمطار خفيفة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطارخفيفة والرياح معتدلة ، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح نشطة.