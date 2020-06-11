شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تصريحات وعكسها لمنظمة الصحة عن كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت التصريحات المتضاربة لمنظمة الصحة العالمية، بشأن عدم نقل عديمى الأعراض لفيروس كورونا، لتتراجع عنها بعد 24 ساعة، كثيرا من اللغط. Advertisements وهذه ليست المرة الأولى لمنظمة الصحة العالمية فى الخروح بتحذيرات تخص فيروس كورونا ثم تعود لتنفيها مرة أخرى، وفي الفيديو التالي نستعرض أهم تلك التصريحات المتضاربة..

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