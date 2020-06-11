شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الأناركيون يسيطرون على مدينة سياتل والحاكم الديمقراطى لا يعرف شيئًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأناركيين سيطروا على مدينة سياتل، وأن الحاكم الديمقراطى لا يعرف شيئا عن ذلك، والتى تشهد احتجاجات ضد العنصرية.

وكتب دونالد ترامب، فى تغريدة جديدة منذ قليل، عبر موقع تويتر:"سيطر الأناركيون على سياتل وقال الحاكم الديمقراطي الليبرالي للتو إنه لا يعرف شيئًا عن ذلك".



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دخل فى معركة كلامية مع عمدة مدينة سياتل التى تشهد احتجاجات ضد العنصرية. حيث قال ترامب على تويتر إن "إرهابيين محليين" قد استولوا على المدينة، زاعما أنهم يتم تشغيلهم من قبل اليسار الديمقراطى الراديكالى.

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وفى تغريدة أخرى، قال ترامب إن عمدة المدينة جينى دوركين وحاكم ولاية واشنطن التى تقع بالمدنية جاى إنسلى، بحاجة إلى استعادة مدينتهما، وإن هؤلاء الأناركيين يجب أن يتم وقفهم على الفور.

وكانت شرطة سياتل قد أعلنت تلقيها بلاغات بأن مجموعة من المحتجين قد أقاموا حواجز، وأن بعض الأفراد المسلحين يديرونها كنقاط تفتيش فى المنطقة الشرقية للمدينة. وأشارت قناة تابعة لسى إن إن إلى أن المحتجين قد أحاطوا المنطقة القريبة من الكابيتول هيل الخاصة بالولاية بالحواجز ويطلقون عليها منطقة الاستقلال الذاتى فى الكابيتول. وغادرت الشرطة مبنى المنطقة الشرقية فى حى الكابتول هيل، ويستجيب الضباط لمكالمات الطوارئ فقط.

وقالت مسئولة الشرطة بالمدينة فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء أنه فى حين ان الناس لهم الحق الدستورى فى حمل السلاح، وبينما تظل واشنطن ولاية مفتوحة، لا يوجد حق قانونى لاستخدام تلك الأسلحة لتخويف أفراد المجتمع. ولا يملك أى شخص عند نقاط التفتيش هذه السلطة القانونية للمطالبة بتحديد هوية أى شخص.