أخبار مصر

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيران، أنها مستعدة لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برين هوك ،أن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة، متابعا: نأمل أن يتخذ مجلس الأمن موقفا واضحا من تخصيب إيران لليورانيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

Advertisements

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن طهران ضاعفت من تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن على مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح من إيران.

 

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن إيران لم تعد بالقوة التي كانت عليها، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضناها على إيران كانت مثمرة ومكنت من تحجيمها.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا