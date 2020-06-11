شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. ‎حظر التجول من 8 مساء حتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم : فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا ‎ التعليم تعلن مقرات قبول الاعتذارات من المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية ‎ التعليم: أسئلة امتحان الدبلومات فيما درسه الطالب من بداية العام حتى 15مارس ‎ Advertisements إنفوجراف.. جدول امتحانات الثانوية المعدل بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع حظر التجول يبدأ من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل.. فيديو ‎ الحكومة: عودة السياحة والطيران بالمحافظات السياحية الأقل إصابة أول يوليو.. فيديو ‎ فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

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