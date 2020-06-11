شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف أسباب خفض ساعات حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك ساعات الحظر لتبدأ في الرابعة صباحا جاء بناءا على المناشدات التي تم تلقيها الموظفون الذين يعملون خارج محافظاتهم، ويحتاجون لوقت أطول للوصول إلى العمل.

وأشار «سعد»، خلال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إلى أن العاملين في القطاع الزراعي أيضا وجهوا مناشدات لحاجاتهم للخروج مبكرا لجني الثمار.

وأكد أن عدم صدور قرار يخص المطاعم والمقاهي ضمن القرارات الصادرة اليوم، يؤكد أن الدولة تتجه إلى الفتح المنضبط.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فتح المطاعم والمقاهي يتطلب وضع مزيد من الإجراءات والضوابط، مضيفا: «ربما على 1 يوليو نعلن عن ما تم إتخاذه بشأن هذه الضوابط».