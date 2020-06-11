شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان، تصريحًا منسوبًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا إلى 600 ألف متبرع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الرسمية.