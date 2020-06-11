شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت وزارة الصحة والسكان، تصريحًا منسوبًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا إلى 600 ألف متبرع.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والرجوع إلى المصادر الرسمية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
38,284
-
تعافي
10,289
-
وفيات
1,342
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.