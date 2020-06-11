«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف «بدل التكنولوجيا» للمؤسسات القومية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أن بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يونيو 2020 سيرسل للمؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، ويكون جاهزا للصرف على الفور. وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات في إجراءات صرف البدل فور وصوله. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 38,284

تعافي 10,289

وفيات 1,342

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