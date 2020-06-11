شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يسلم 5 عرائس يتيمات شيكات مالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس، بتسليم 5 فتيات يتيمات شيكات بإجمالى 10 آلاف جنيه لكل فتاة مساهمةً في نفقات زواجهن بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، مقدماً لهن التهنئة على الزواج مع متابعة المحافظة لاستكمال فرحتهن، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والاستاذ فتحى الجمل مدير مديرية التضامن الإجتماعى ومسئول جمعية الاورمان بالمحافظة
وأشاد محافظ مطروح بجهود المؤسسات والجمعيات الخيرية خاصة جمعية الأورمان وتوجيه المشاركة المجتمعية في تكاليف زواج الفتيات اليتيمات من أجل إدخال السعادة عليهن .
بينما تقدمت العرائس بالشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته لأبنائه بالمحافظة وحرصه على المساهمة في تجهيز بيت الزوجية ومراعاة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.
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