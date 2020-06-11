شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مستشفى كفر شكر المركزي تجريبيا خلال أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاستعدادات النهائية التي تتم بمستشفى كفر شكر المركزي لتشغيلها تجريبيا بالتنسيق مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة حيث تم توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل وجاري استكمال باقي التجهيزات.

وجه المحافظ مقاول الاعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد للبدء في التشغيل التجريبى لها خلال الايام القليلة المقبله لتخدم مواطني مدينة كفر شكر وابناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما تم تكليف وكيل وزارة الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى.

يذكر ان مستشفى كفر شكر المركزي والتي تم إنشاؤها وتطويرها بتكلفة ۲۲۰ مليون جنيه تطوير شامل واستحداث مباني وتشتمل المستشفى على حضانات للأطفال المبتسرين، و۲۰ سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء وقسم عمليات وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى كفر شكر المركزي تجريبيًا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى كفر شكر المركزي تجريبيًا