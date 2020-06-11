شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بمنع إقامة الأسواق وتفريق الباعة الجائلين للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بمنع إقامة الأسواق الاسبوعية وتفريق الباعة الجائلين بالاسواق العشوائية وذلك من خلال تكثيف المرور الميدانى على أماكن الاسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهة في الساعات الأولى من الصباح للحد من التجمعات والاصابه بفيروس كورونا المستجد حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض سوق بقرية الحاج حسن التابعة للوحدة المحلية بالعصايد بالتنسيق مع عمدة القرية وتم تفريق الباعة والمواطنين ورفع كافة الاشغالات من الخضر والفاكهة واخلاء المنطقة من أي إشغالات، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بفض أسواق الغنيمية وسنتريس.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينيه بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالناصرية اليوم بفض سويقة مقامة بقرية النجيحى، كما قامت الوحدة المحلية القصبي شرق ومرافقة قوة الشرطة بمركز شرطة صان فض سوق القصبي شرق، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بفض سويقة النوبة والدهاشنة بأولاد سيف، فيما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض سوق أسبوعى بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة.