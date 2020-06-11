شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للجناح الطبي الجديد بمستشفى الصدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بالتشغيل التجريبي للجناح الطبي الجديد بالمستشفيى والذي يسع لعدد 19 سرير منها 4 أسرة عزل، والذي تم تجهيزه لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بناء على توجيهات الدكتورة هالة وزايد وزيرة الصحة والسكان، في إطار التطوير المستمر لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير ورفع كفاءة الدور الثالث بالمستشفي ،والذي يضم جناح أخر وغرف طبية جاري الانتهاء من الاعمال الجارية به، وتجهيزه خلال أيام ليصل عدد الأسرة به إلى 46 سريرا، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين و700 ألف جنيه دعم من ميزانية المديرية، وتم الدعم من المجتمع المدني بعدد 25 سريرا.

وتابع وكيل وزارة الصحة خلال زيارته للمستشفي عمل الوصلات الطبية بشكل جيد، ووجه إدارة المستشفي والفريق الطبي بإتباع كافة معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لفرق العمل بداية من مدير المستشفي إلى أصغر عامل بها، وإلي كل من ساهم في إنجاز هذا العمل في وقت قياسي، مشيداً بالدور الذي يقومون به لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للجناح الطبي الجديد بمستشفي الصدر

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للجناح الطبي الجديد بمستشفي الصدر

الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يوجه بالتشغيل التجريبي للجناح الطبي الجديد بمستشفي الصدر