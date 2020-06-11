شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر إشكيت الحدودى لدخول البضائع والسلع المصرية للسودان بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معبر اشكيت البري بوادي حلفا بالسودان ، اليوم الخميس ، استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر وذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لاستقبال الواردات من البضائع والسلع المصرية. وفقا لوكاة الأنباء السودانية (سونا)، وأكد العميد سر الختم أحمد عثمان مدير إدارة جمارك وادي حلفا ، جاهزية الإدارة في فتح معبر اشكيت أمام البضائع المصرية والذي جاء تنفيذا لقرار وزير البني التحتية والنقل السودانى ، منوها إلي أن البضائع المسموح بها مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية ،ومنع دخول المنقولات الشخصية والأثاث.

وقال إن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريغ البضائع في المنطقه المحايدة أو استبدال السائق المصري بسائق سوداني آخر أو تبديل رؤوس الشاحنات المصرية بأخرى سودانية وأن تقوم السلطات الصحية بتعيين وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر اشكيت .

وخاطب العميد أسامه أنور داؤد مدير معبر اشكيت الجانب المصري، ونقل موافقة وزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل باستئناف حركة البضائع المصرية عبر اشكيت موضحا الاشتراطات الفنية في المنطقة المحايدة .

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وكشف للجانب المصري عن السماح بمرور 20 شاحنة بضائع يوميا للمعبرين وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

و أكد مهتدي محمود احمد ممثل وزارة الصحة الاتحادية جاهزية السلطات الحجرية الصحية في تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمعبر اشكيت لاستقبال حركة الوارد أسوة بمطاري الخرطوم وبورسودان.

وقال أنه تم وضع جميع الترتيبات الصحية للحيلولة دون إنتقال العدوى وذلك بتوفير معدات الحماية الشخصية وتقييد المنطقة المحايدة لمعبر أشكيت بإجراءات مشددة للحجر الصحي وتدريب كل العاملين بالجهات ذات الصلة من اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، وتكونت لجنة اشرافية لمتابعه هذه الأعمال.