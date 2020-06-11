شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تتسلم أول دفعة من بوابات تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات، نهاية الشهر الجارى، ضمن الإجراءات الوقائية التى تنفيذها لحماية الطلاب.

وتسلمت إدارة البدرشين التعليمية، اليوم، 12 بوابة تعقيم إلكترونية، كأول دفعة لتوزيعها على اللجان الرئيسية، وذلك لتعقيم كل المترددين على اللجان خلال الامتحانات المقرر بدأها 21 من الشهر الجارى.

وأكد خالد حجازى مدير المديرية، أنه تم تجهيز 55 استراحة على مستوى الجيزة بـ20 إدارة تعليمية تم تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات بهم 1411 سرير وكاملة التجهيزات ، مشيرا إلى أنه تم توفير 2 من العمال لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة .

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وأشار مدير تعليم الجيزة إلى أنه تم مضاعفة اعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لجائحة كرونا التى تمر بها البلاد واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ، لافتا إلى أنه وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات و الاحتياطات .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية نفذت الخطة التى وضعتها الوزارة لاستقبال الطلبة خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث تم تجهيز 193 لجنة اساسية و37 لجنة احتياطية مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.

وفى السياق ذاته، قال حجازى أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر، مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.