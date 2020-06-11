شكرا لقرائتكم خبر عن يوم في حياة عم صبحي .. هز قلوب المصريين وكرمه الرئيس الإنسان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " ربنا يخليك يا ريس انا بدعى لك في كل صلاة يحميك ربنا وتعيش لمصر عشان دايما بترعى الغلابة والفقراء " هكذا عبر عم صبحى عن فرحته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما انتشر فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو يعمل "شيال" يحمل بضاعة علي عربة حديد يقوم بتوصيلها لاحد المحلات بشارع الغورية.

التقينا به داخل منزله بمنطقة منشية ناصر وقال في حديثه ل"الخليج 365 " " انا لحد دلوقت مش مصدق نفسي وبدعى للريس في كل صلاة عشان ريحنى فى السنين اللي باقية من عمري ربنا يخليه لنا ولمصر وينصره دايما يا رب " .

وأضاف عم صبحى ودموع الفرحة في عينه عشت طوال 30 عاما من حياتى أعمل شيالا للبضائع علي عربة حديدية أجرها بيدي بمنطقة الغورية مقابل بعض الجنيهات القليلة التى كانت بالكاد تكفي احتياجات أسرتى المكونة من 8 أفراد فقد رزقنى الله ب6 أبناء جميعهم اكملوا تعليمهم وتزوجوا ولدى أحفاد وبالرغم إنى قد وصلت لسن ال 69 من عمري إلا أننى كنت أعمل شيالا فلا توجد لي مهنة ثانية أو مصدرق رزق أخر غيرها لكن القدر شاء أن أرتاح ما تبقي لي من عمري بعدما كرمنى الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي والذي قام علي الفور بتلبية جميع طلباتى .

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واكد صبحى الرئيس وفر لي سوبر ماركت جديد مليئ بالبضاعة واعطانى جهاز لحفيدتى كونها مقبلة علي الزواج " غسالة وبوتجاز وسخان وثلاجة " فضلا عن طقم انترية وسفرة وسجاجيد ومفروشات كما غمرنى بكرمه ولبي طلبي بالحج انا وزوجتي .

واختتم عم صبحي كلامه قائلا " أنا بقوم وأنام أدعي للرئيس الإنسان علي هذا التكريم ".

وأكدت زوجة الحاج صبحى أنه عقب ظهور الفيديو الخاص بزوجها عبر السوشيال ميديا اتصل به عدد من المسئولين واخبروه أن الرئيس سيقوم بتكريمه وبالفعل تم إعطائنا سوبر ماركت به البضاعة فضلا عن جهاز كامل لحفيدتي وحج لي ولزوجى واختتم كلامها قائلة "ربنا يبارك فيك يا ريس ، وتحيا مصر"