شكرا لقرائتكم خبر عن نخاف من كورونا ولا على جيوبنا؟! .. خسائر كبيرة بالاحتياطي النقدي وارتفاع للدولار - بيني وبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يناقش حسن مجدي اسباب تراجع الاحتياطي النقدي منذ بداية أزمة كورونا وارتفاع سعر الدولار، وما هو مستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. Advertisements ويطرح حسن مجدى آراء العديد من خبراء الاقتصاد العالميين بشأن أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. ويذاع برنامج بيني وبينك كل خميس عبر موقع الخليج 365 ومنصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدمه حسن مجدى، ومن إخراج شادي أبو الحسن، ومونتاج مينا صبحي، وتصوير حسام عاطف.

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