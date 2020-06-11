شعراوي: أولوية عاجلة للنظر في تراخيص أعمال الترميم للمباني بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على اللجان الجاري تشكيلها بجميع المحافظات لمراجعة تراخيص البناء والتأكد من الاشتراطات البنائية بإعطاء أولوية أولى وعاجلة للنظر في تراخيص أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حالياً للمباني بمختلف محافظات الجمهورية. وقال شعراوي، في بيان له، الخميس، إنه تم توجيه المحافظين بضرورة الاهتمام بتنفيذ تلك التكليفات والمتابعة المستمرة لها على مدار اليوم مع اللجان الجاري تشكيلها وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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