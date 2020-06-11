الأوقاف تقرر إنشاء إدارة للتدريب عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء إدارة للتدريب عن بُعد، تُعنى بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالوزارة، على أن تنطلق أعمالها قبل نهاية شهر يونيه 2020م الجاري.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في بيان له، الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء عملية التسارع التكنولوجي الكبير وسياسة الدولة المصرية في دعم قضايا التعليم عن بُعد.