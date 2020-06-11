"الأمن مبيهزرش".. كواليس متابعة الشرطة لالتزام المواطنين بالكمامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: في محطات مترو الأنفاق وأرصفة محطات السكك الحديدية يبدو واضحا التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، والذي امتد إلى مواقف أتوبيسات النقل العام ومحطات نقل الركاب إلى المحافظات وداخل السنترالات ومكاتب البريد في ظل التواجد الأمني والخدمات الأمنية التي تنتشر هنا وهناك لأداء دورها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات كثفت محملاتها للمتابعة الميدانية لالتزام المواطنين بتلك الإجراءات لتؤكد سيدة "حصل موقف قدامي ناس مش لابسين كمامات الشرطة منعتهم من دخول المترو". Advertisements وتتخذ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليصف مُسن الأمر "الشرطة واخدة موضوع الكمامات بجدية بس محتاجين التزام من المواطنين". وواصلت أجهزة وزارة الداخلية تفعيل إجراءاتها لضمان تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تتعلق بضرورة ارتداء الكمامات داخل وسائل النقل المختلفة، والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين وتنظيم مواعيد غلق وفتح المحال التجارية.

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