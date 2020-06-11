من إسكندرية لسوهاج.. مغامرات مباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة من الجهود الأمنية لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمختلف أنحاء الجمهورية، كُللت بكشف عدد من وقائع النصب والاتجار في العملة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والتصدي لأي أعمال تضر بالاقتصاد القومي.

البداية من محافظة الجيزة وتحديدا حي بولاق الدكرور، أمكن سيدة متهمة بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إداريه لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفه بإحدى شركات تمويل المشروعات.

وفي منطقة العجوزة وسط المحافظة، ألقت القوات القبض على عامل بإحدى شركات الصرافة وعاطل؛ لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهما 5 آلاف دولار و4 آلاف جنيه مصري.

بالانتقال إلى الفيوم، كشفت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية حيلة طالب يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكتروني.

Advertisements

وفي عروس البحر الأبيض المتوسط، توصلت التحريات إلى أن مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس استولى على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية؛ بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات.

في السياق ذاته، أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد تزوير صاحب معرض سيارات بسوهاج كشف حساب بنكى للحصول بموجبه على قرض شخصى من أحد البنوك بقيمة 500 ألف جنيه.

واستمراراً لجهود مكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي، تم ضبط 4 أشخاص بالدقهلية والبحيرة؛ لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وضبطت القوات 4 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة - تزوير أوراق- احتيال مصرفى – كسب غير مشروع " مُتهم فيها 5 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المالية 2 مليون جنيه تم ضبطها مستندياً، وتحو 5 ملايين جنيه أفعال كسب غير مشروع.