محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة ممثلة في شرطة المرفق وأقسام الشرطة جهودها تنسيقا مع المحليات؛ لإزالة مخالفات البناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وشملت الجهود إزالة عدد من المنازل المخالفة بمركز كرداسة، واسترداد 3 أفدنة بمركز الواحات فضلا عن ضبط محلات ونشآت تجارية مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء. وفي وقت سابق، تم إزالة 5 أبراج و15 عقارا مخالفا و9 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وسط استمرار الحملات للتأكد من التزام المواطنين بقراري الغلق والحظر في إطار خطة الدولة الاحترازية للحد من فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحت غطاء أمني.. إزالة مخالفات بناء في كرداسة والواحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.