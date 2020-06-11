محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.
وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرضها عقوبات على "الجنائية الدولية".. واشنطن: لن تهددنا "محكمة صورية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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