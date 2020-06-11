بعد فرضها عقوبات على "الجنائية الدولية".. واشنطن: لن تهددنا "محكمة صورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة الجنائية بشأن إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة.

وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية".