بزعم توظيفها.. مدير شركة استولى على أموال مواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تعرض أحد المواطنين (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها له مقابل ربح شهري.

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أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي، وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على مبلغ 600 ألف جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.