أخبار مصر | حقيقة إطلاق اسم الشهيد المنسي على شارع سليم الأول بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إطلاق اسم الشهيد المنسي على شارع سليم الأول بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد الزيات، رئيس شئون المجالس والمؤتمرات بمحافظة القاهرة، إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي، على اسم شارع سليم الأول بحى الزيتون.

وأضاف محمد الزيات، أن المحافظة بالفعل وافقت تغيير اسم شارع سليم الأول ولكن لم يتم التوصل للاسم الجديد حتى الآن.

وأشار إلى أنه بخصوص اللافتة التى تحمل اسم الشهيد فى شوارع الزيتون، أوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بأعمال تطوير بالمنطقة وقد تكون قد أطلقت الاسم على أحد المحاور الجديدة.

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تخصيص أماكن إنتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة أخرى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم انشائها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالإشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع.

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