أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد: موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد: موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة طقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة.

وأكدت الهيئة في بيان الصحفي، أن البلاد سوف تشهد طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وأوضحت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد سوف يشهد طقس شديد الحرارة وليلا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد وحذرت المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، وذلك حرصا على سلامتهم.

وكشفت الهيئة عن الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحا، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد مصحوبة بنشاط الرياح على جنوب سيناء مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشارت الهيئة الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 24، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 38 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 42 والصغرى 29، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى29.

وتتوقع الهيئة، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، وشمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

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أما ليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.