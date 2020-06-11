أخبار مصر | منح وتحفيزات حكومية لجذب السياحة الخارجية.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر منح وتحفيزات حكومية لجذب السياحة الخارجية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم، عن عدد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن الشركات ونظمي الرحلات السياحية.

ويأتي ذلك في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة الى مصر، حيث تم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.

ومن أهم هذه الحوافز، إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتي ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

كما منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة ٢٠ % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الآثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على ان تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يوما.

كما قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى ١٠ سنت على الجالون الواحد.

أما وزارة الطيران المدني، فمنحت شركات الطيران تخفيضات بنسبة ٥٠% على رسوم الهبوط والايواء وتخفيض بنسبة ٢٠% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر الي مطارات المحافظات السياحية وذلك للطيران المباشر حتى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠م.

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