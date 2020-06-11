أخبار مصر | الوفد: نثق في حكمة السيسي في إدارة الأزمة الليبية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن جميع أعضاء الحزب وعلى رأسهم نوابه في مجلس النواب ولجان الشباب والمرأة يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويثقون في حكمته في إدارة الأزمة الليبية أو ملف سد النهضة، لأنه صاحب مواقف شجاعة من قبل 30 يونيو وبعدها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

ودعا أبو شقة كل القوي الحزبية والسياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار بيان موحد لا ينسب لأحد؛ لأنه من أجل مصر وأمنها، على أن يؤكد البيان تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الرئيس السيسي في اي موضوعات تتعلق بسلامة الوطن والمواطن.

أبو شقة: أمن مصر وحماية الحدود مسئولية الجميع

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ووجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة للجميع بأن إرادة المصريين الصلبة تزداد صلابة ولن تسمح بأي صورة من الصور بتهديد للأمن القومي المصري، وسوف نفتدي الوطن سواء بالروح أو المال.

وقدم أبو شقة رسالة للشعب قائلا: "نقول للمصريين جميعا أن كل المؤامرات التي تحاك مستمرة وأن مصر مستهدفة وحروب الجيل الرابع مستمرة من خلال الشائعات والفتن وعملاء في الداخل والخارج لإحداث فوضى وحرب الوكالة وحرب السوشيال ميديا".

وشدد أبو شقة على أن أمن مصر وحماية الحدود هي مسئولية الجميع كل في موقعه ويجب أن نعمل من أجل حماية الوطن، متابعا: "ونقول من بيت الامة لن نفرط في هذه المسئولية مهما كان الثمن ".

وطالب أبو شقة الشعب المصري باستدعاء الإنسان المصري الحقيقي في ثورة 1919 وثورة 30 يونيو والعلم بأن مصر مستهدفة وأن إرادة المصريين الصلبة لن تسمح بإسقاط مصر في نفس المستنقع الذي سقط فيه العديد من الدول العربية الشقيقة.