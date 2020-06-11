أخبار مصر | الوفد: أمن مصر مسئولية الجميع.. وسنفتدي الوطن بالروح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: أمن مصر مسئولية الجميع.. وسنفتدي الوطن بالروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن إرادة المصريين الصلبة تزداد صلابة ولن تسمح بأي صورة من الصور بتهديد للأمن القومي المصري، وسوف نفتدي الوطن سواء بالروح أو المال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

ووجه أبو شقة رسالة للشعب، قائلا: "نقول للمصريين جميعا أن كل المؤامرات التي تحاك مستمرة وأن مصر مستهدفة وحروب الجيل الرابع مستمرة من خلال الشائعات والفتن وعملاء في الداخل والخارج لإحداث فوضى وحرب الوكالة وحرب السوشيال ميديا".

وشدد أبو شقة على أن أمن مصر وحماية الحدود هي مسئولية الجميع كل في موقعه ويجب أن نعمل من أجل حماية الوطن، متابعا: "ونقول من بيت الامة لن نفرط في هذه المسئولية مهما كان الثمن ".

وطالب أبو شقة الشعب المصري باستدعاء الإنسان المصري الحقيقي في ثورة 1919 وثورة 30 يونيو والعلم بأن مصر مستهدفة وأن إرادة المصريين الصلبة لن تسمح بإسقاط مصر في نفس المستنقع الذي سقط فيه العديد من الدول العربية الشقيقة.

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رئيس حزب الوفد: إرادة المصريين لا تقهر

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن ما يجرى على الساحة الليبية من خلال المليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا للامن الوطني المصري، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع؛ لأن الارادة المصرية الصلبة قد تحطمت عليها جميع المؤامرات في 30 يونيو 2013 وكان المستهدف هو إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي وقع فيه دول عربية أخرى ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصر طبقا لتقرير جوجل للدفاع عن مصر.

وأضاف أبو شقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات.

وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدث ثورتين وأجبر نابليون على الخروج من مصر وكل هذا لم يفوت على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.

وأشار أبو شقة إلى وجود مشاهد كثيرة على هذا الأمر منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد باشا زغلول وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".